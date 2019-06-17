海軍大台艦7軍士官集體違紀／士官「脫衣陪酒」 影片遭瘋傳

2019-06-17

〔記者涂鉅旻、洪臣宏／綜合報導〕海軍艦隊指揮部大台艦7名軍士官今年初外散宿時，卻到有女陪侍的KTV飲酒狂歡，除玩起「脫衣陪酒」露鳥自嗨，還以手機錄下，日前不雅影片被po上LINE群組才曝光，引發外界撻伐。

大台艦今年1月24日結束任務返回高雄軍港，7名軍士官藉由外散宿機會，由黃姓上尉作戰長帶士官前往楠梓區熱炒店餐敘，酒酣耳熱後黃提議「續攤」，包括黃等6人前往仁武區水管路一家有女侍KTV飲酒作樂，原本不在現場的該艦彭姓上士，得知有攤也趕來同樂。

一行人酒過三巡，想跟女侍玩熱舞，但女侍不願配合，喝茫的李姓電子上士脫掉上衣炒熱氣氛，陳姓譯電士卻脫掉內褲露鳥，引來一旁女侍鼓掌叫好。此時同行的人發現彭姓上士以手機側錄，立即制止並要求刪除，但彭卻將影像保存下來。

該批軍士官在KTV待了約2小時後離開。5月間，海軍相關LINE群組突然出現該段不雅影片，海軍司令部6月1日展開調查，參與的7名軍士官坦承不諱。

三軍皆有「外散宿」規範，適用於志願役官兵，外散宿包含「外散」和「外宿」，如有三親等以內家屬，住在部隊方圓50公里內，可「外宿」至隔日上午6點至8點返營，如無則只能「外散」，須在當日晚間10點左右返營，結束「外散」者如有任務需要，返營後仍得執勤。無論外散或外宿，都不得違紀。

大台艦檔案

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