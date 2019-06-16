北聯4代目「錢」進中國掀波 高調回任幫主護金脈

2019-06-16

接7代目 還要大宴賓客

〔社會新聞中心／台北報導〕近來接連發生黑幫雙煞挾持人質、角頭圍事份子殺警等震撼社會事件，值此之際，傳出外省掛黑幫組織「北聯幫」的重量級大哥「平哥」，近年將公司資產轉移中國等地，因出現周轉問題致有人要求退股索討款項，進而引發檯面下風波；這位原為該幫第4任幫主的大哥，決定「回鍋」擔任第7任幫主，幾天後還要宴請江湖。因情況罕見，台北市警方正嚴密監控蒐報，一旦發現異狀就展開全面性壓制。

北聯幫為盤踞台北市北投、士林區一帶的外省掛黑幫。根據警方蒐證，57歲「平哥」王男，10多年前自第3代幫主饒台生手中接下成為第4任幫主，雖因他之故，該幫勢力擴大，但當時也被警方鎖定檢肅，王男見勢不對，順勢卸任交給「小顧」接任第5代幫主，自己轉進北市大同區搞起土地房產生意，並握有金主資源。

北市警嚴密監控、蒐證

原已卸下黑幫職位，卻為了把公司資產轉移中國等地招致風波，還不惜重新站上檯面，宣佈接手回任第7任幫主，令警方感到意外。

北聯幫近10年因社會環境和地盤壓縮等因素，開始有轉型暴力化的趨勢。99年間，北聯幫成員300多人在京華城夜店聚眾滋事，遭警方全力掃蕩。隨後又因介入都更、霸佔工地、恐嚇取財等，成為警方檢肅重點。還曾因恩怨與四海、松聯、竹聯、美鷹會等大幫會互嗆，險些激化成「北市黑道大戰」。

近期，北聯幫又將黑手伸入知名的士林夜市，企圖爭奪都更和地盤利益，多次造成街頭暴力事件，已成警方重點檢肅對象。

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