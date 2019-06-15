女子撿屍酒家女 性侵後留給男友人洩慾

2019-06-15

〔記者楊政郡／台中報導〕女子竟然「撿屍」女子！

台中一家知名酒店的公關小姐百合（化名），坐檯喝醉後遭客人蔡姓女子及許姓男子盯上，蔡女除了在酒店走廊、電梯對她毛手毛腳，還把百合帶進摩鐵脫衣猥褻，蔡女滿足後，再把被害人「交給」許姓男性友人後離開，由許男「接手」性侵百合；台中高分院認定這對撿屍男女犯行明確，將許男判刑3年6月，蔡女因事後賠償被害人並取得原諒，獲判1年、緩刑2年。

女和解緩刑 男判3年半

判決指出，許男與蔡女是朋友，蔡女的性傾向偏好女性，2016年3月間，許男、蔡女和友人到紫爵酒店消費，點了百合等人坐檯，晚上10點多百合自覺酒醉，向控檯人員表示要「翻醉牌」，然後到休息室休息，期間還LINE男友來接她。

許、蔡兩人發現百合不見，要求幹部把她找回來，一名幹部把百合架回包廂。許男先離開到一家汽車旅館，蔡女隨後把百合帶去汽車旅館，見百合爛醉，蔡女先在酒店走廊、電梯內對百合環抱、親吻、下體碰觸下體等，等到酒店代駕人員開車將她們送抵摩鐵，進入房間後，蔡女將百合壓在床上脫衣猥褻。

蔡女完事後把百合留在房內，要求代駕人員載她回酒店；許男泡澡後，見百合裸躺床上，乘機性侵百合，百合後來醒來驚覺未穿衣褲躺在床上，許男又在浴室泡澡，穿起衣褲驚嚇逃離。

百合的男友發現她神情有異，追問下得知上情，翌日陪同報警。

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