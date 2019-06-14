台彩雙贏樂 全沒刮中獎10萬

2019-06-14

〔記者巫其倫／台北報導〕台灣彩券昨宣布，下週一將推出全新刮刮樂「雙贏樂」，無論全對中或全沒對中，都有機會獲得最高獎金10萬元，顛覆過去「中越多、獎金越高」的印象，發揮「雙贏」特色。

台彩指出，今年前5月刮刮樂銷售額達403億元，較去年同期增加45億元，增幅13%；而自2007年至2019年5月止，台彩發行的刮刮樂總長度約42萬公里，足以繞地球10圈，平均每天刮出56萬張刮刮樂，平均1秒就刮出6張。

台彩總經理蔡國基表示，刮刮樂共9種玩法，以益智延長型遊戲最熱銷，今年前5月銷售額達73億元；台彩也持續推出新產品，包括「現金加商品」獎項、刮中就贏錢系列、新春賀歲片主題、熱議獎金等，前5月銷售額就達127億元，占總銷售額近3分之1。

台彩下週一將推出的「雙贏樂」刮刮樂，為益智延長型遊戲玩法的遊戲，每張售價100元，共4獎項（100元、200元、1000元及10萬元）、8種中獎方式，中獎率29.93%，最高獎金10萬元多達200個，為最高獎金10萬元的刮刮樂中最多獎項。

「雙贏樂」總獎項超過104萬個，沒對中也有機會獲得10萬獎金，遊戲玩法依照「你的號碼」（共12個號碼）對中「中獎號碼」的個數，來決定中獎獎金。

台彩說明，中9個號碼或只中3個號碼，可得獎金100元；中10個號碼或只中2個號碼，可得獎金200元；中11個號碼或只中1個號碼，獎金1000元；12個號碼全中或一個號碼都沒中，則可得最高頭獎10萬元。

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