雲門新星遭撞斷腿 舞者夢碎獲賠533萬

2019-06-14

〔記者楊國文／台北報導〕曾受聘雲門舞集實習舞者的陳姓女子，4年前騎車時，遭張姓女子違規駕車左轉撞倒造成骨折等傷害，致進行多項手術。刑責部份，法官認定張女過失造成陳女無法再擔任舞者，將她判刑2月定讞；高等法院民事庭認為，案發前陳女是頗有成就的女舞者，此意外導致其勞動力減損21％，影響其舞蹈職涯甚鉅，判張女應賠償533萬元。

女駕駛還被判刑2月

現年27歲的陳女主張，自小學習舞蹈，就讀大學期間已演出多場舞蹈表演，亦受雲門舞集聘為實習舞者，車禍案發時是專業舞者。

2014年10月間，張姓女子駕車行經台北市承德路4段一處路口，未依號誌即貿然左轉，她閃避不及，兩車發生碰撞，導致她人車倒地，造成她左側脛腓骨開放性骨折等重大傷害，已使她行動受限，影響其專業舞者生涯，依此提出民事與刑事告訴，民事部份求償1032萬元。

張女承認過失傷害犯行，但認為陳女求償金額過高，事發後她已先賠償陳女25萬元、以及汽車強制責任險5萬多元，應予相抵。

刑事庭審理時，法官認為張女違規左轉肇事，導致陳女受傷無法再擔任舞者，過失傷害罪事證明確，但考量張女自首，雙方已初步和解，依此判她2月徒刑、易科罰金6萬元定讞。

民事部份，高等法院指出，陳女案發前是頗有成就的舞者，依鑑定結果，她因車禍被撞傷導致勞動力減損達21％，影響其行動能力，也造成生活不便，導致其身心受創，更因為受傷部位為足部，已影響其舞蹈職涯甚深，故判決張女應賠償533萬元；可上訴。

陳姓女舞者曾拍廣告片。（取自YouTube優酷的ThinkPad X1 Carbon 引爆黑色力量影片）

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