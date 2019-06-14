惡匪火力強大擁8槍 蘇揆下令全國清剿黑幫

2019-06-14

〔記者李欣芳、周敏鴻、邱俊福／綜合報導〕桃園市前晚發生的持槍挾持人質重大治安事件，2名黑幫武裝份子的火力嚇人，不僅2人各持長短槍，加上所攜槍袋內的火力，總共有8把長短槍。行政院長蘇貞昌昨肯定警方處理，但認為歹徒有強大火力，顯示政府要改善的空間還很大，指示警政署刑事警察局加速清剿幫派堂口；據悉，警方近期就會展開全國性大規模的黑幫清剿行動。

查扣卡賓槍、霰彈槍

落網2嫌林佑儒、林竑甫均為桃園血鷹幫份子。經警方清點，2人共持有1把霰彈槍、1把M4A卡賓槍、1把制式手槍、3把改造手槍，以及2把槍管未通的改造手槍。

蘇貞昌昨主持行政院院會，表示歹徒持槍挾持人質，警方人員穿防彈衣進入與歹徒談判，有勇氣、負責任，也用對方法解決衝突，肯定努力做事的人員；但他也說，地方治安不好，地方首長要負責，他責成各縣市首長，為治安負起責任。

蘇貞昌表示，這次事件中的歹徒擁有強大火力，刑事警察局務必加速清剿幫派、堂口。他還說，不只槍枝，包括賭場、地下錢莊等都是犯罪滋生場所，相關治安首長都要督促防制。

刑事局︰斷金流檢肅壓制

刑事局表示，將持續秉持「幫派零容忍」態度，對於活躍或急迫危害社會治安的幫派規劃掃蕩行動，以壓制黑幫氣焰。刑事局指出，面對危害社會治安的幫派，會以「即時壓制，聚焦打擊的系統性掃黑」策略，規劃掃蕩堂口和寄生經營行業，以截斷金流、檢肅不法等方式壓制。

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