集氣！搶救阿羅哈傷患18歲女返家遭撞命危

2019-06-13

〔記者湯世名／彰化報導〕大家來為她集氣！

阿羅哈客運10日晚間在國道一號彰化戰備道發生重大死傷車禍，甫考上長榮大學護理系、在彰化市秀傳醫院當志工的18歲朱姓女學生，當晚趕赴醫院協助搶救傷患，事後騎車返家途中，與1輛賓士車發生猛烈碰撞，朱女傷重命危，昏迷指數3。

朱女的父親哽咽說，她假日都會到醫院當志工，當晚去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會這樣。長庚醫院醫師江坤俊也在臉書為朱女集氣，並說會去參加她的新生入學典禮，畢業典禮也會帶一束花去為她慶祝，她一定會成為一位最有愛心的護理師，希望大家為朱女加油，一定會有好結局。

警方根據路口監視器發現，10日晚間10時11分，朱女騎機車沿台一線經花壇鄉中山路2段，準備從缺口左轉返家，被呂姓男子駕駛的賓士車猛烈撞擊，彈飛50多公尺，賓士擋風玻璃碎裂，車頭嚴重毀損，朱女機車也嚴重變形，送醫時一度無心肺功能，頭部大量出血，瞳孔放大，緊急開刀後送加護病房，昏迷指數3，有生命危險。

朱女的哥哥說，妹妹志願是當護理師救人，10日晚間自飲料店打工下班後，獲悉阿羅哈客運重大死傷車禍，不少傷患送醫急救，直覺「應該有人需要幫忙」，騎機車趕赴秀傳醫院，因自己還不是專業護理師，幫不上什麼忙，因此騎車返家，沒想到就在離家不遠處發生車禍。

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