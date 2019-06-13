不顧病兒外遇拋家╱集團少東被離婚 付妻逾1.5億

2019-06-13

〔記者溫于德／台北報導〕國內一個知名大集團董事的兒子，被控外遇還拋家棄子，把兩個孩子丟給元配照顧，自己不聞不問。台北地院除判准離婚，並依元配請求，判決該名少東給付元配夫妻剩餘財產1.4億餘元， 以及按月支付兩名小孩扶養費共15萬元，直到成年為止，粗估至少要給元配逾1.5億元。

這名大集團少東名下擁有10多筆房產，另有投資事業，同時是一家公司的董事長，並在台北市擁有兩戶打通成一戶的大樓豪宅。他與妻子結婚20年，育有2個孩子。

少東的元配2016年指控，丈夫婚後離家18年，期間不但被捉姦在床，還對小孩不聞不問，2個小孩的身體健康有狀況，全由她一人照顧；元配訴請離婚，要求丈夫按月給付扶養費共15萬元，另給付剩餘財產分配4.3億餘元、以及當初遭捉姦的刑事和解金3千萬元。

少東出庭說，他當初雖離家，但為修補關係又搬回台北和妻子同住；剩餘財產分配部分，他個人名下財產大多是婚前累積或婚後受贈、繼承與孳息而來，非靠薪資所得，平均分配有失公平。

法官認為，少東婚後確實一度離家，分居期間還與女子通姦，且對小孩漠不關心，導致婚姻無法維持，判准離婚。

法官依元配所求，判少東應按月給付15萬元扶養費直到小孩成年，另認定剩餘財產應給付1億4564萬餘元；至於捉姦刑事和解金3千萬元，法官認為雙方當時未成立和解契約，駁回此部分請求。元配律師昨說，會再上訴。

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