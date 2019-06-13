驗到「活人」初生兒失蹤 父母不放棄 苦尋17年 淚迎親兒

2019-06-13

〔記者吳政峰／台北報導〕一名才出生2個月的嬰兒，2001年失蹤了，他的父母發願要找回孩子，長年來不放棄，終在將近18年後，找到如今已17歲的孩子，一家人欣喜團聚。

孩子如今已17歲

專門保存刑案及無名屍DNA的法務部法醫研究所，日前驗到一名「活人」，進而協助該名失蹤近18年的少年回到親生父母身邊；血清證物組組長林俊彥除了笑稱「終於驗到活人」，也表示全賴家長多年來不放棄查找親生骨肉、以及兒福機構的努力比對，才促成這起全家團圓的喜事。

比對檢體確定是母子

林俊彥指出，當年嬰兒失蹤後，心急如焚的家長四處查找，求神問卜遍尋不著愛子，但他們不放棄，不論結果是生是死，就是希望得悉孩子下落。兒福聯盟接案後，採集母親檢體寄給法醫所鑑驗，初始未找到匹配對象。

在安置處找到少年

但堅強的媽媽與兒福聯盟不間斷勾稽相關資料，終於在今年間，發現桃園市政府家防中心安置的一名少年，特徵跟當年這名失蹤嬰兒類似，立刻衝到安置處與少年溝通，獲其同意後採集檢體，寄請法醫所鑑定，這次得到令人振奮的結果，這名現年17歲的少年確定是失蹤嬰孩，「孩子在外漂流將近18年，終於回家了！」父母淚流滿面地迎回親生兒子。

據悉，當年嬰兒失蹤後，輾轉被人領養，沒多久養父母離婚，他跟著養母，未料養母棄他而去，他頓失依靠，過著顛沛流離的生活，只得仰賴社福單位安置，如今總算回到自己真正的家，無須再漂流。

助團圓法醫所欣喜

林俊彥表示，法醫所的檢體多從死者身上取得，這件不但驗到活人，還幫助當事人團圓，覺得欣慰；他表示，家中有走失多年的親屬，不論是兒童或老人，均可到法醫所來比對看看有無相符合的檢體，目前建置2萬餘筆檢體。

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