再添一亡魂... 老爸廚藝成追憶

2019-06-12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道1號彰化戰備道前晚發生的阿羅哈客運衝出邊坡的翻車意外，昨天再添一亡魂！乘客吳瑞仁因大量出血，在緊急開刀後仍宣告不治。吳男家屬哀傷不已，女兒痛心地指出，再也吃不到父親煮的菜，從此只能追憶了！

這起翻車意外造成3人死亡，分別是沈漢鳴（59歲）、江建民（55歲）、吳瑞仁（64歲）。彰基發言人周志中醫師表示，吳男胸腔、腹腔大量出血，輸血達10000CC，經過緊急開刀救治後，仍宣告不治。

吳男的妻女在意外發生後，立即從高雄來到彰基，最後因為吳男傷勢太重，家屬簽署放棄急救書；吳女說，父親生前曾跟家人聊過相關話題，因此，決定尊重父親的生前意願。

「再也吃不到父親煮的菜了！」吳女說，父親生前當過廚師，廚藝很好，手上有什麼食材，統統都可以變出好吃的菜，她現在吃鍋邊素，半退休的父親也會煮素食給她吃，如今只能追憶了；吳妻說，丈夫常出門去找朋友，再搭車回來，沒想到這次發生意外。

才送走母親 怪手司機遇死劫

在發生意外後，會不會怪罪肇事司機？吳女表示，她相信司機也不好受；至於會不會原諒司機，吳妻強調，「人都走了，不原諒也不行！」

不幸喪生的江建民是挖土機司機，家屬表示，江母在5月下旬因病過世，前天才辦出殯，由於法事都已告一段落，江建民決定連夜趕到高雄，一早就上工，可能又是為了省錢，才會搭客運，沒想到命喪翻車意外，讓家屬再度面對天人永隔的椎心之痛！

另名死者沈漢鳴是退役少校，家屬痛失親人，在醫院痛哭失聲，難以接受天人永隔的事實。

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