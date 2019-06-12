客運業鬆綁七休一 勞動部：滾動式檢討

2019-06-12

〔記者李雅雯、鄭瑋奇／台北報導〕阿羅哈客運翻車事故，釀3死13人輕重傷；傳是資方未按規定讓司機有例假七休一，是否與肇事原因有直接關聯、尚需釐清，但客運業連假期間可鬆綁七休一的例外彈性再惹外界關注；勞動部昨強調，持續觀察和進行滾動式檢討，未來不排除廢止的可能。

勞動部在今年農曆春節前指定汽車客運業配合年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，為因應公眾生活便利所需，在滿足其他附帶條件下，汽車客運司機可連續工作9天。

阿羅哈未報備鬆綁

據了解，本次端午連假期間申請鬆綁七休一，已完成備查程序、接受政府機關追蹤監督的僅有一家客運業者，但該家業者不是阿羅哈客運。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，鬆綁七休一行業別都會持續觀察且滾動式檢討，檢討後不排除任何因應做法，包括廢止可能；由於當初指定汽車客運業適用鬆綁七休一彈性是經勞資雙方討論結果，若要廢止，也需經過勞資雙方的討論。

台灣汽車客運業產業工會昨發出聲明批評，「過勞等同於酒駕」，駕駛過勞將危及所有用路人的公共安全，勞動部、交通部應拿出有效作為遏止客運業疲勞駕駛、工作過勞等問題。

交通部公路總局指出，各家業者的台北—高雄路線，在連續假期確實較常出現駕車時間超過規定狀況，過去連假有針對駕駛超時罰過阿羅哈客運，阿羅哈最近已提出想以「雙駕駛」模式確保工時不會超過，但還未實施就不幸發生重大事故。

公路總局表示，長途客運路線路上稍有狀況，的確較易發生駕車時間超時，對此，除單路線長途要雙駕駛模式外，已著手研擬「軸輻式路網」可行性，但因涉及路線、班次調整，還有很多細節要做，且目前客運業者也尚未有全面共識，因此，該措施仍未有實施時間表。

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