阿羅哈翻覆3死13傷 3大缺失 最重罰300萬

2019-06-12

〔記者黃良傑、李雅雯、劉曉欣、顏宏駿、陳冠備、周湘芸／綜合報導〕阿羅哈客運前晚於國道1號彰化戰備道翻覆，造成3死13人輕重傷，相關單位昨查核司機是否違反行車規定，並展開勞檢，調查肇事司機郭明德最近一週出勤紀錄，發現阿羅哈疑違反3項勞基法，包括使勞工連續出勤超過6天，未使勞工至少有連續11小時休息，甚至還1天內連續出勤超過12小時，最重可處罰300萬元。

缺失一：司機連續上班7天

高雄市區監理所昨早赴阿羅哈停車場、保養廠進行安全查核後表示，雖事故前一日及當日駕駛的駕車時間與休息時間，都符合「汽車運輸業管理規則」規定，不過追查車輛行車紀錄器時，發現郭在6月6日曾駕車超過12小時的違規情況，已開罰9千元。

另根據勞動部職業安全衛生署提供的調查資料，司機郭明德（33歲）在6月4日（週二）到6月10日（週一）期間連續工作，都是跑台北、高雄來回路線，中午開始駕車、隔天凌晨收班，在連續工作的第7天出事。

缺失二：6/6-7僅休9小時

根據勞檢資料，郭在6月4日到6月10日期間連續7天工作，未有例假日、休息日，最近一次休假日期在6月3日；在6月6日和6月7日的工作間隔休息時間僅有9小時50分鐘。

6月6日下午8點，郭從台北發車，隔天凌晨2點10分抵達高雄；同日中午12點再從高雄發車，下午4點42分到台北，下午8點再由台北發車到高雄。郭連續7天維持這樣的班表。

缺失三： 6/6駕車逾12小時

6月6日為端午節的前一天，由於返鄉人潮多，國道壅塞，因塞車在路上，郭這天工作時間達12小時40分鐘；6月10日晚上，在國道1號南下彰化戰備道翻覆。

阿羅哈疑違反例假七休一等3項勞基法規定，每項最高可裁罰100萬元，最高可重罰300萬元，高市勞工局將查察裁處。

而彰化檢方昨調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車紀錄器。發現司機郭明德疑因精神不濟，方向失控向右偏移駛入路肩，繼而翻落邊坡。檢方訊後依業務過失致死罪嫌，以20萬元交保；檢方調查也發現，傷重身亡3名乘客疑似都未繫安全帶，在車輛翻覆時被拋出車外。

阿羅哈客運董事長陳瑞鈴昨向死傷者及家屬致歉，哽咽表示感到慚愧和悲傷，後續賠償金會優於同業，並接受公路總局檢查。

阿羅哈翻車害命 缺失整理

阿羅哈事故事件簿

阿羅哈客運董事長陳瑞鈴昨出面鞠躬致歉，並承諾後續賠償會優於同業。（記者周湘芸攝）

阿羅哈客運10日晚間於國道1號彰化戰備道翻覆，造成3死13人輕重傷。（記者陳冠備翻攝）

肇事司機郭明德被依業務過失致死罪嫌，以20萬元交保。（記者湯世名翻攝）

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