新北4鬥毆1命危 淡水分局長遭拔官

2019-06-12

〔記者賴筱桐、徐聖倫、王宣晴、吳昇儒、曾健銘／新北報導〕新北市政府推動「安居三箭」治安大整頓，未料近來一再發生街頭鬥毆等治安不靖狀況，不僅端午節連假期間淡水的2日遶境活動、竟發生3起聚眾鬥毆案，前晚中和區又傳出兩造人馬談判演成大混戰，造成1男子命危事件。

面對治安事件頻傳，新北市長侯友宜昨天上午現身警察局會議，嚴厲指責淡水警分局長陳良德：「不會做就不要做！」隨即於下午傳出陳遭拔官撤換，由副分局長暫代；人事案已獲警政署同意，至於新任淡水分局長人選尚未決定。

前晚發生在中和的男子命危案，起於26歲李男任職的工程行積欠另一間工程行數十萬元工程款，雙方各帶人馬相約民安街海產攤協調，但溝通未果，10多人出了海產攤就在街上大打出手，李被推倒後腦著地，送醫後昏迷命危，現仍在加護病房觀察，警方逮捕8人。

此外，淡水區清水巖祖師廟於端午節連假舉辦兩日遶境活動，未料上週五先發生宮廟成員與民眾鬥毆，陣頭包圍派出所嗆聲，隔日又有8人在淡水捷運站外爆發衝突，警方僅保護管束，未強力執法；本月9日，三芝區再發生宮廟成員收不到過路費，在警方面前痛毆5名義消。

侯友宜突現身警局會議飆罵

新北市警察局長陳檡文昨上午與分局長等人開會時，侯友宜突現身，點名陳良德並怒飆：「不會強力執法就不要當分局長！」陳不敢回話。侯質疑：「發生事情，你（陳良德）的位置在哪？」分局長如果完全掌握情況，當然可以在分局或派出所坐鎮指揮，但如果不能掌握現場狀況，就應親到第一線帶著兄弟衝鋒陷陣。侯認為分局長身為最高指揮官，應負起全部責任。

陳檡文︰再發生 引咎請辭

與會者透露，市長離開後，與侯是警大同學的局長陳檡文自感愧疚，表示若再次發生市長指正的類似情形，將引咎辭去局長職務。

至於本月9日晚間發生在瑞芳區的槍擊案造成3人中彈受傷，警方陸續逮捕9人，起出改造衝鋒槍及手槍1把。

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