嫌中士小王不夠力 人妻傳A片要他多學習

2019-06-11

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍班超艦肩負台海反潛作戰重任，不過該艦一名男中士卻與已婚女同事不倫，兩人除了到澎湖看花火節、在住處擁抱親吻，女方甚至傳A片給男中士，要他針對性行為「多加學習」、模仿，女方的上士老公發現後提告求償，橋頭地院判中士賠償20萬元遮羞費。

上士老公怒告 獲賠20萬

結婚多年的上士提告指出，2017年9月間他在家無意間發現，電腦內有其妻小嫻與中士同事阿榮（皆化名）的多張親密照片，及LINE曖昧對話，如出遊相互擁抱親吻、共赴馬公看花火節、共吃一碗冰、KTV飲酒作樂、甚至在家裡親熱等等。

令他氣憤的是，小嫻竟然傳A片給阿榮，並說「教學給你」等語，雙方毫無忌諱討論閨房之事，且要他針對性行為多加學習、模仿，認為阿榮嚴重破壞其家庭生活，要求賠償26萬元。上士已在去年辦妥離婚登記。

阿榮出庭則說，他與小嫻出遊時，還有其他一群同事，並非單獨遊玩，承認有時會嬉笑打鬧，否認有擁抱、親吻等逾越的舉止，並說，LINE對話很單純，但不清楚她為何傳A片，強調當時不曉得小嫻已婚，後來知道了，便不再聯絡。

橋頭地院調查，據海軍調查報告，阿榮自陳與小嫻認識後，因個性相投相約出遊，另阿榮被軍方約談時，坦承與她頻繁聊天，曾多次相約看電影，進一步發展牽手、擁抱、親吻等行為，是因彼此均有好感、喜歡對方，後來曾私下提分手，卻被她挽留。

承辦法官指出，阿榮與小嫻既為同事，不可能不知道她已婚，況且傳A片談性愛議題，已逾越一般正常男女交往；其辯稱2人交往一陣子，後來知道她已婚，就未再聯絡不可採，審酌兩造職業、收入等情形，認為賠償20萬元較合理，可上訴。

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