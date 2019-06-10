不住漏雨百年屋 夫竟休妻

2019-06-10

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子不滿妻子未同居，且另購新屋獨自搬出，向法院訴請離婚，黃妻庭上喊冤稱，兩人同居的祖厝屋齡逾百年，早已破爛不堪，下雨還會漏水，她受不了才另購新房，且是老公不願意來同住，高等法院審閱照片，認定古厝環境惡劣，黃妻的說法有理，駁回休妻之訴。

黃男婚後與妻子同住在1897年興建的古厝，堪稱地方歷史文物，但年久失修，土造牆面遇水軟化傾倒，雨水濺入屋內，毀損客廳裝潢；瓦片也因風吹日曬雨淋而破裂，甚至連木質橫樑都已腐爛斷裂，屋頂只用三根短木頭撐住，形同廢墟。

黃男表示，婚後5年被診斷出罹患鼻咽癌，妻子竟與他分房，2014年間，妻子另購新屋獨自搬出，不給他新屋的鑰匙，也不關心他生活起居，擺明就是惡意遺棄，認為婚姻已無法維持，希望法官判離。

黃妻駁斥，是老公以睡眠品質為由，自行跑到其他房間睡覺，且老公罹癌後就不工作，也未負擔家計，家中支出全由她獨撐。

老公與手足為了爭祖產，常在家大打出手，還斷水電、破壞門窗家具，生活不得安寧；加上古厝不堪居住，在徵得老公同意後，才在外買房。

黃妻指出，她搬出去後常煮飯送回古厝給老公吃，期間也多次請老公搬到新家，而新家是密碼鎖，哪來鑰匙？為避免老公記不住密碼，還特地以家裡的電話號碼為密碼，未料老公不領情，還在外徵婚徵友，婚姻出現裂痕絕非她的錯。

兒子則稱，父親罹癌後與母親分房睡，母親負責三餐、經濟、小孩生活，父親數年前與叔伯爭家產，破壞家中設備，老厝又破敗難以居住，母親才帶小孩到外面住，但逢過節，母親還是會回去拜拜祭祖，偶爾也會煮東西給父親吃。

法官認定不堪居住 駁回官司

高院調閱老厝照片，確認客觀上已達不堪住人地步，雖然黃男自稱已用輪胎、鐵皮等修補，仍無法確定沒有安全疑慮，黃妻攜子搬家有理；高院又調閱房仲筆錄，發現黃妻買房時，黃男還曾陪她一起去，並未拒買，足認已同意購屋，且只剩黃男堅持留在古厝，可見婚姻破綻非黃妻造成。

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