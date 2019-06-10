拿議長獎國中畢業3天 2閨密騎車彈飛1輾死1傷

2019-06-10

〔記者吳昇儒、俞肇福／綜合報導〕國中剛畢業的簡姓少女，8日深夜偷拿父親的機車鑰匙，與同校剛畢業的吳姓閨密將機車騎出。9日凌晨，吳女騎車載簡女經台2線萬里路段，疑過彎不慎撞上中央水泥護欄後，2人彈飛到對向車道，倒地不起。蘇男開車經過時，不慎輾斃吳姓少女，簡姓少女傷重，搶救後轉加護病房觀察。

警方表示雙方均無酒駕情形，已調閱監視器畫面釐清案情，蘇男警訊後被依過失致死罪嫌移送，檢方複訊後，諭令2萬元交保候傳。

警方指出，9日凌晨接獲通報，有1輛機車倒在台2線44.8公里處，對向有2名女子被汽車撞上。救護人員發現吳姓少女已明顯死亡，傷重的簡姓少女送醫搶救，昏迷指數7，搶救後轉加護病房觀察中。

肇事駕駛稱沒看到2人

不慎輾斃吳姓少女的蘇姓駕駛向警方指出，開車行經該路段時，沒有看見2人，只是突然覺得路面怎麼凸了起來，有點高低起伏的感覺，停車下來察看後立即通報119及110。

據悉，15歲吳姓少女成績優異，畢業時領到議長獎，吳女母親在臉書上還PO著女兒領議長獎的照片，卻沒料到畢業3天就發生憾事。

2人曾就讀的國中校長指出，吳姓女學生成績優異，她與簡姓女同學就讀不同班，對於2名剛畢業的學生發生意外感到非常難過。

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