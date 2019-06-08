在校抬餐桶 小一童跌坐熱水盆

2019-06-08

〔記者張軒哲／台中報導〕一名台中市沙鹿區竹林國小一年級男童，前天中午12點多將餐桶送回廚房時，不慎滑倒跌坐放在地上的熱水盆，導致下體等部分遭燙傷，醫院表示還無法確定是否會影響生殖功能，所幸男童目前無生命危險，暫於加護病房觀察。

生殖器燙傷尖叫哭喊

校長張勇生指出，依規定廚工會將餐桶送至教室，學生餐後先將餐具跟餐桶送回廚房門口，由廚工接手拿進廚房，不會讓學生進入，但原本該接手的洪姓廚工不在廚房，男童將餐桶拿進廚房內放妥，陸續有其他學童送餐盤進入廚房，男童讓位給後方同學放餐盤，不慎跌坐在一旁、準備清洗餐具的熱水盆裡。

校方指出，男童尖叫哭喊，趕緊起身，驚動另一名廚工，叫救護車並用冷水沖傷口，送醫救治。

童綜合醫院指出，男童到院時，下腹、雙大腿、臀部、後腰、生殖器、左手掌、左手腕，全身約35%二度燒燙傷，送燒傷中心加護病房觀察。

童綜合醫院副院長吳肇鑫說，男童生殖器燙傷，比較擔心會有併發症，還無法確定是否會影響生殖功能，醫院會針對傷口清創加強治療。

廚工擅離廚房 被停聘

張勇生指出，因洪姓廚工擅離廚房，已先將洪姓廚工停聘。台中市府教育局指出，已請學校加強督導廚房作業管理，並要求加強宣導非廚房工作人員不得進入廚房，避免類此事件再發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法