撞死孝子潛逃／英判不引渡林克穎 台灣不放棄上訴

2019-06-08

〔記者張文川／台北報導〕英國商人林克穎2010年在台北市酒後駕車，撞死孝子送報生黃俊德，被判刑4年定讞，竟變裝易容、棄保潛逃出境，我國外交部與法務部跨海興訟，爭取將他引渡回台服刑，歷經6年訴訟攻防，蘇格蘭高等法院6日宣判不引渡林克穎；法務部表示「至感遺憾」，將繼續與外交部和蘇格蘭檢方、司法部聯繫，研議促請蘇格蘭司法部上訴可能性。

法務部：至感遺憾

林克穎引渡案，一審愛丁堡地院曾判准引渡林克穎回台服刑；二審蘇格蘭高院採信林克穎的上訴理由，認為台灣監獄環境不符歐洲人權公約，改判不引渡林；英國最高法院2017年6月發回續審，蘇格蘭高院重審合議庭昨以2比1票數，仍判不引渡林。林克穎2013年10月16日在蘇格蘭被捕後，被羈押將近3年，至2016年10月6日交保獲釋。

法務部指出，重審開庭12次，法務部在開庭前都反覆與蘇格蘭檢方討論對策，至於蘇格蘭高院認為林克穎上訴有理由，是認為蘇格蘭司法部的引渡命令有瑕疵，而不是愛丁堡地院的原審判決違法，因此只有蘇格蘭司法部有權上訴。

法務部表示，英國最高法院認為台灣是尊重法治傳統的已開發社會，會遵守承諾且採取保證林安全的措施，不會違反歐洲人權公約；只因蘇格蘭高院在原判決中，未論及蘇格蘭司法部長引渡命令適法性問題，才發回續審。

判賠908萬 扣不到錢

法務部認為本案仍有所獲，包括英國法院承認我國的司法高權（公權力），肯定我國司法判決符合公平審判程序，且英國同意與我國簽訂引渡林的備忘錄，使未列於英國引渡法領域的我國具備請求引渡被告的基礎。

此外，我國民事判決林克穎應賠償家屬908萬元，也獲英國法院承認，只因無法查到林克穎財產而無從執行。

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