殺人妻 被捕就哭了 「有悔意」小王無期減成15年

2019-06-07

〔記者張瑞楨、楊國文／綜合報導〕去年犯案時48歲的計程車司機黃明敏，與52歲已婚鍾姓紙廠老闆娘發生婚外情，懷疑鍾女另結新歡，去年3月持刀闖入位於台中市西屯區的紙廠辦公室，殺害鍾女後跳入排水溝被捕。台中地院將他判處無期徒刑，上訴後台中高分院認為，黃男被捕的第一時間哽咽哭泣，對自己行為感到後悔，雖未賠償鍾女家屬，但已對家屬致歉，有悔意且態度尚佳，依此改判15年。

家屬曾說不接受道歉 凶手黃明敏二審仍獲輕判

去年台中地院審理期間，黃男在庭上向死者丈夫下跪道歉，卻又一再辯解表示真的很後悔，死者丈夫當時氣得告訴法官：「這種人如果可以教化，我每個月拿10萬元給他！」憤怒強調不接受凶嫌的道歉。記者昨試圖採訪死者家屬對二審判決的看法，但未聯繫上。

判決指出，黃男與鍾女是多年婚外情的男女朋友，鍾女常拿錢給黃男花用，黃男卻懷疑鍾女另結新歡，去年3月13日下午開車到鍾女與其丈夫一起經營的紙廠，持水果刀殺害鍾女，隨即跳入大排水溝，被消防人員救起，再遭趕來的員警逮捕。

台中地院審理時，黃男承認殺人，但宣稱自己罹患精神病，醫院鑑定則顯示他犯案時無「精神病性行為」，遭判無期徒刑。黃男上訴，仍堅稱自己罹患精神病症。

台中高分院認為，黃男行凶前後心智正常，辨識行為違法的能力未降低，不過一審忽略黃男因婚外情而離婚，家庭破碎而有所不甘，萌生玉石俱焚的殺意，且犯後坦承犯行，於犯案現場見鍾女失去意識，促請在場的吳姓員工先救鍾女；黃被捕後第一時間接受警察偵訊時，一再哽咽哭泣，對自己行為感到後悔，開庭時向鍾女家屬表示歉意等，據此改判。還可上訴。

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