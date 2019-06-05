型男美髮師變暖警 發揮所長義剪助弱勢

2019-06-05

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警局金瓜石派出所警員黃敏誠在轉任警職前，是一名經驗豐富的美髮設計師，曾參與20場義剪活動。昨日上午黃員趁著勤餘之際，特別邀請轄區內有空的清貧人士到所內，幫他們免費剪髮，讓他們能打扮得美美的與家人一起度過端午佳節。

29歲的黃敏誠說，大學就讀商業科系對於未來的路懵懵懂懂，不知道該往哪個方向去，碰巧幫自己剪髮的髮型設計師，詢問說有沒有興趣加入他們的行列。想說可以學個一技之長也不錯，還能半工半讀，就從小助理開始學習，過了3年當上美髮設計師。

此時，心想自己既然有一技之長，有些低收入戶或需要幫忙的民眾，沒錢剪髮，就投入愛心義剪，多次前往長照中心、育幼院、三地門原住民部落幫忙理髮，幫助需要的人，在髮廊服務期間，大約參加過20場義剪活動。

後來因髮廊工作忙碌，收入也不穩定，與警職退休的父親及家人討論下，決定參加警察特考，換個方式為民眾服務。

前年，黃敏誠考上警察特考，受訓後分發到新北市瑞芳警分局金瓜石派出所服務，卻也發現金瓜石地區有許多弱勢族群需要協助，很多弱勢民眾為了省錢，不願修整門面，與分局長官討論後，告知他們自己有理髮專長，希望能夠請分局學長們幫忙，列出需要幫忙的名單，並於4日上午勤餘時間幫忙進行簡單的義剪服務，讓民眾炎炎夏日可以清爽一些，若有民眾行動不便，也可以到府服務，幫弱勢族群整理門面。

瑞芳警分局表示，黃員報到時就主動跟分局提及他有美髮專長，近期見時機成熟，請他幫忙為轄區民眾義剪，但勤餘時間有限，昨日第一場活動先幫2位民眾服務，接著會安排黃員陸續到分局轄區內的派出所，為弱勢族群進行義剪。

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