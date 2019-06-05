告姊夫裝鬼性侵2年半 小姨子還找他上摩鐵

2019-06-05

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市30多歲女子小美（化名），指控姊夫誆稱被土地公附身、是龍身、嬰靈、她的前世丈夫，一人分飾4角，每個角色說話聲音、語氣都不同，對她性侵長達近2年半，直到去年再也忍受不了提告；但新北地檢署調查，小美2016年就知道與她發生性行為的是姊夫，非裝神弄鬼的虛構人物，且提告後還邀約姊夫去汽車旅館，不符性侵被害人反應，因此昨予姊夫不起訴處分。

不符被害人反應 姊夫不起訴

小美控訴，2015年11月，姊夫在住處先佯稱土地公附身，接著誆稱是她前世丈夫，對她性侵；2015年12月至2018年4月間，更以每週4次頻率，對她強制性交與口交。

姊夫到案後表示，小美與男友分手後，為說服老婆同意小美搬來與他們夫妻同住，跟老婆與小美掰稱，他是小美的前世丈夫，前世是海產批發商，與小美育有兩子，因車禍身亡，他留下不輪迴，小美與孩子才能輪迴，兩人今生要再續前世情緣，老婆態度才軟化，願意讓小美與他們同睡主臥室。

姊夫另坦承自稱被土地公附身，告訴小美：「先生即是姊夫，姊夫即是先生，白天要與先生多聊點刺激的，以利晚上精氣完全釋出」，還謊稱是龍身與嬰靈，但認為小美並不相信，並喊冤說，兩人第一次發生性行為時，小美知道與她嘿咻的是他，不是前世丈夫，還抱怨「為何這麼粗魯、不溫柔一點」。2016年1月開始，兩人以每週4次頻率嘿咻，與小美是互有情愫，直到去年小美半夜回家後看到他抱著老婆睡覺，暴怒把夫妻搖醒說：「看到你們那麼好，無法接受」，接著就離家出走提告。

見姊夫抱姊睡 離家提告

檢方認為，小美指控姊夫2015年11月性侵，僅有單一指述證據不足，指控其他性侵行為部分，小美自承，2016年3月就知道與她性交的人是姊夫，不是前世丈夫，但卻持續與對方發生性行為2年，且提告後還不時LINE姊夫，並邀約他去摩鐵做愛，姊夫追問：「跟妳去的不是虛構這個人物，是我喔！」、「那妳還會想到愛愛這件事嗎？」小美也回答：「知道啊！」、「會啊！」因此認定姊夫罪嫌不足。

情境照

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