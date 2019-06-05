高雄驚見紅磚雨 診所上千公斤磚塊剝落 砸毀車

2019-06-05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市岡山區壽天路一家診所昨發生頂樓外牆磚瓦脫落意外，上千公斤重磚瓦整片從20多公尺高屋簷掉落地面，砸毀自家轎車擋風玻璃和引擎蓋，所幸當時下大雨，上門就醫病人都待在診所內，當時也無人車經過，否則後果不堪設想！

幸好下大雨 路上沒人

這家診所位於岡山區壽天路、維仁路交叉口，建築有4層樓高，屋齡至少有30年，昨上午10時許，4樓頂屋簷磚瓦不知原因突然脫落，上千公斤重磚瓦直接從20多公尺高砸向地面，當場砸毀停在騎樓的自家轎車擋風玻璃和引擎蓋，所幸未波及無辜路過人車。

為何整片掉落 待查

「當時下著大雨，我聽到一聲轟然巨響，只見一大堆磚瓦從天而降，掉到路面摔成滿地碎石，實在真恐怖！」位於診所對面的早餐店業者餘悸猶存地說。住在診所對面的老婦人也說，當時沒有打雷，她聽到巨響回頭一看，石塊就像瀑布一樣傾瀉而下，差點嚇破膽！

轄區警方表示，目前尚待調查肇事的原因，暫無公共危險罪疑慮。

磚塊砸破停在騎樓的轎車擋風玻璃和引擎蓋。（記者蘇福男攝）

診所4樓頂屋簷磚塊不知原因突然脫落。（記者蘇福男攝） Headline 診所上千公斤重磚塊從天

高雄岡山區壽天路一家診所昨天上午10點左右，發生頂樓外牆磚塊脫落意外。（記者蘇福男攝）

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