「玩就可隨便上嗎？」 誤會人妻想要 淪性侵犯

2019-06-05

〔記者張瑞楨／台中報導〕市場攤販黃男與女子阿香是舊識好友，雙方曾有摟抱等親密行為，阿香也曾傳自己的清涼照給黃男觀賞，前年阿香到黃男租屋處談買賣，卻被黃男性侵害得逞，阿香怒罵「畜生」、「連MC（月經）來也硬上」，黃男卻說阿香之前有諸多引人遐思的言行，他因此會錯意，阿香卻認為「玩」與發生關係是兩回事，願意「玩」不代表願意發生性關係，法院採信阿香說詞，依強制性交罪判處黃男徒刑3年2月。

男被判3年2月

判決書指出，阿香（化名）於2017年4月8日下午，找黃男想選購飾品，卻被黃男性侵害得逞，事後阿香傳訊息痛罵黃男是畜生，「很想殺了你」，「你這麼過份，連MC來也硬上」，黃男雖道歉，卻又說「沒想到妳不要啊 」，「妳之前有叫我抱住妳，所以才誤會」，「妳有給我胸部的照片」、「沒有前面的事，哪會有後面的誤解？」阿香卻反駁說，「你分得清楚玩跟認真嗎？」 「玩就可以隨便上嗎？」她強調，當天她月經來了，很明確告訴黃男「不要」。

台中地院審理時，黃男與辯護律師說，案發前半年多，阿香因婚姻問題，向黃男吐苦水，雙方有親密舉動，阿香曾傳半裸胸部的照片給黃男看，也曾要黃男幫她按摩，黃男趁機摟抱阿香，阿香也不拒絕，阿香還要黃男脫褲子給她看生殖器，之後又有撫摸之舉，顯示阿香是同意性交。

一審卻認為，雙方縱有曖昧情愫，但阿香卻不願發生性關係，不過，阿香已婚，且於案發數月之前，沒妥善處理與黃男的交往分際，亦有不當之處，依強制性交罪判處黃男3年2月徒刑，黃男上訴，台中高分院維持原判決。

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