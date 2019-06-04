起訴無辜男害自殺 檢遭彈劾 不懲戒

2019-06-04

〔記者楊國文、黃捷／台北報導〕台北地檢署檢察官詹騏瑋任職新北地檢署檢察官時，被控與板橋分局派出所員警粘峻碩因辦案草率，將無辜的男子陳建國當成竊嫌起訴，陳男憤而上吊自殺，監察院認為草率起訴，對詹、粘2人提出彈劾，粘男之前被公懲會判休職1年，職務法庭則認為詹無不當訊問或濫行起訴，昨判決不受懲戒，這是職務法庭2012年成立以來，首度對遭彈劾的司法官判不受懲戒。

職務法庭首度彈劾不懲戒

檢察官詹騏瑋昨表示，感謝職務法庭釐清他並無違法失職，他對陳建國過世一事，深感遺憾。

2013年6月26日深夜11時許，新北市板橋一家便利商店失竊價值686元的網路遊戲光碟儲值卡，新北地檢署認定陳建國是竊賊，將他起訴。陳自認蒙受不白之冤，且無處申冤，留下遺書上吊自殺身亡。

監察院調查發現，員警粘峻碩及檢察官詹騏瑋未詳查陳建國所提不在場證明，也不提供重要的監視錄影畫面及翻拍照片供陳指認辯駁，即草率起訴。

監察院去年6月對詹、粘2人提出彈劾，並分別移送公懲會與職務法庭審理，粘男先前已被判決休職1年確定。

職務法庭︰無濫行起訴情事

職務法庭昨就監察院彈劾詹騏瑋的六點理由逐一說明，指詹是依據警方翻拍監視錄影畫面的照片，呈現竊嫌與陳建國都是「戴鴨舌帽」、「戴眼鏡」、「著長褲」等外型特徵判斷，認為陳有許多特徵與竊嫌相似，才會對陳說出「錄影帶這個人看起來就是你啊」，並非出於主觀偏見、偵訊口氣無不當，也非不當訊問。另外，陳建國當時否認犯案，詹是就個案判斷，認為若當庭提示照片等證物無意義，而未提示，並無違失。且詹是依證人具結後指證陳是竊嫌、陳有玩網路遊戲且前往被害超商購買遊戲點數、有地緣關係等事證，認為已達「犯罪嫌疑重大」的起訴門檻，而將陳起訴，並無濫行起訴情事。

起訴無辜男示意圖

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