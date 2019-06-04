自保之道／女模︰外拍確認尺度 找友陪伴

2019-06-04

〔記者王冠仁／台北報導〕小模為求曝光、爭取工作機會，常四處接外拍，但遇上「攝淫師」而遭性侵、猥褻的事件時有所聞，令小模人心惶惶。曾參與外拍的Jacqueline就說，其實可以透過一些小技巧，得知攝影師是否心術不正，而在外拍前、中、後，也務必要留意提防，才能確實保障自身安全與權益。

Jacqueline指出，現在社群網站、交友軟體發達，許多人會上網發布尋找外拍女模的消息，甚至祭出高額報酬來增加吸引力。不過，根本沒人知道藏身在鍵盤背後的人到底是誰，因此建議若有心要嘗試外拍，千萬不要盲目上網尋找，最好是找親友介紹、推薦的攝影師。

進行外拍前，務必要跟攝影師討論地點、服裝、尺度。一般而言，在戶外或公共場合較為安全，若必須到摩鐵、房間內拍攝，最好找親友陪伴，或確認屆時會有其他工作人員、女性化妝師在場，跟攝影師一人獨處十分危險。若攝影師不願說清楚現場人數，或含糊帶過服裝、拍攝尺度，「八成是假扮成攝影師的色狼」。

Jacqueline還說，她自己外拍到場後，會再次跟攝影師確認服裝與尺度，拍攝過程中她會盡量配合攝影師指示擺姿勢，但若對方要求做「怪怪的」姿勢，則可視情況回絕，或找現場工作人員反映，她甚至會在包包內放電擊棒與防狼噴霧「以備不時之需」。此外，拍攝完後也可與攝影師簽約，約定拍攝作品是否可外流、可否用在商業行為上，以保障自身權益。

I罩杯#女模#「攝淫師」#外拍

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