難忍噪音 恐嚇1命配1命 癌男毒殺毛小孩5死1傷

2019-06-03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄66歲王姓男子罹癌又要照顧中風老婆，不滿鄰居養的10隻狗，狗吠聲長期擾人，王男「凍未條」，揚言「一命配一命」，去年毒死鄰居的5隻「毛小孩」，高雄地院近日判決王男應賠償鄰居財損與精神撫慰金共46萬3千元。

判賠46萬3 相當8年補助款

王男目前無業，只靠每月身心障礙補助4800元過活，一時衝動毒狗，除刑責部分先被依違反動物保護法 、毀損及恐嚇罪判刑5月及拘役60日，可易科罰金定讞。如今又被判賠相當於他8年的身障補助款，代價慘痛。

判決指出，2017年1月晚間王男到夜市買鹹水雞翅，下毒後，將毒雞翅往鄰居簡姓婦人及林姓兒子住處前花圃丟下，10幾分鐘後，鄰居養的6隻狗口吐白沫，有5隻因多重器官出血急性死亡，只有貴賓犬「妮妮」獲救，花了3千元醫藥費；鄰居報案後，警方查出王男涉案。

法院審理時王男坦承毒狗，指25年前鄰居開始養10幾隻狗，他多次反映狗會隨地大小便，且10幾年前狗有咬過他，他也沒提告，但狗吠聲長期吵得他不得安寧，心生不滿才毒狗。

鄰居指控，2016年11月王男就恫嚇說「要給你們死，要一命配一命，要讓你媽死，要把你家狗毒死」，令他們感到生命受威脅，並對遭王男毒死的3隻台灣犬、1隻貴賓犬及1隻黃色㹴犬求償，法官依台灣犬市場交易行情，核定每隻台灣犬要賠10萬元、貴賓犬賠3萬元、黃色㹴犬5萬元，連同倖存的狗狗「妮妮」醫藥費，加上鄰居的精神撫慰金8萬元，王男共須賠46萬3千元。

法官雖同情王男罹癌伴隨有憂鬱症狀，領有中度身障證明，又須照顧中風的太太，不堪鄰居的狗長期擾人才犯案，但仍判賠。

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