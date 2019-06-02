全台首例 檢方聲請沒收違建小7

2019-06-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道口的7-11統一超商，被新竹縣政府認定為違建，經裁罰限期拆除，地主仍不處理，新竹地檢署依違反區域計畫法提起公訴，建請院方宣告沒收，再由檢方執行拆除。檢方表示，這是全台第一間被檢察官聲請沒收的小7。

農牧用地違規使用

檢方調查，李男為新竹縣新豐鄉濱海段第232號地號的土地所有人，明知這筆土地為一般農業區農牧用地，未向新竹縣政府申請許可，2017年在土地上建築建物及鋪設水泥鋪面，做為鳳鼻順豐休息站及7-11便利商店使用。

限期拆除 地主不動手

新竹縣政府2017年9月依違反區域計畫法裁處6萬元罰鍰，限期於2017年11月前拆除；但李男未在限期內改正，新竹縣政府複查後函請檢察官偵辦，檢方將李男起訴，建請法院宣告沒收建物及水泥鋪面（違規面積554.55 平方公尺）。

檢盼導正農地農用

檢方表示，若法院對本案輕判，且對其建物及水泥鋪面不予沒收，將無法導正農地非農用的違法亂象，誤導民眾輕忽刑罰規定，認為有利可圖，紛紛起而效尤。

檢方並認為，若不拆除違建，無異於間接鼓勵民眾違法，在農地上違法興建工廠、餐廳、便利商店及豪華別墅等建物，將農地做為炒作及買賣標的，有害農業土地完整性、整體農業政策及經濟發展與規劃。

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