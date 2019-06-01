肇逃刑期1年起跳 大法官：違憲

2019-06-01

〔記者吳政峰／台北報導〕現行肇事逃逸無論情節輕重，均依刑法1年起跳判刑，不能易科罰金，大法官認為過於嚴苛且違憲，做出大法官釋字777號解釋，2年後失效，期間法務部應配合修法；並認為刑法第185-4條的駕駛動力交通工具肇事逃逸，應限於「駕駛人有故意或過失」才應受罰；換句話說，「有故意或過失的事故」，駕駛人才有留在現場的義務，即刻生效。

故意或過失 才須留現場和受罰

777號解釋出爐後，當事人即日起可請檢察總長提起非常上訴，由法院認定聲請人在本案有無故意或過失，若鑑定結果是「無」，則可洗刷冤屈。法官部分，如認為案件情節輕微應給予易科罰金，可在修法完成前裁定停止審理，待新法出爐後再續行審理，維護當事人權益。

這次共有3名當事人及16名法官聲請本釋憲，釋憲案聲請人之一的蕭男，2014年駕車右轉嘉義北港路口，被另名逆向騎腳踏車的蕭男撞上，蕭男倒地受傷，聲請人自認沒錯，未等警察到場即離去，事後被法院依肇事逃逸罪判刑6月確定。

聲請人雖已減刑到6月，但刑法41條1項規定，犯最重本刑5年以下並受6月以下徒刑宣告者，才可易科罰金，而肇事逃逸為本刑1-7年之罪，不符合易科罰金標準，害他無從用錢抵刑。

現行規定 無易科罰金空間

司法實務認為，「肇事」是不論駕駛人「有無故意或過失」，均不得離開現場，但大法官指出，非因駕駛人的故意或過失所造成的事故是否構成「肇事」，刑法沒有定義，違反法律明確性，未來院檢應把肇事限縮為「有故意或過失的事故」，駕駛人才有留在現場的義務；此外，大法官認為肇逃罪為1-7年徒刑，沒有易科罰金的空間，處罰過苛，有違比例原則。

法務部：折衷方案取消樓地板

至於修法方向，法務部官員認為，本刑逾5年的罪雖不可易科罰金，但只要是宣告6月以下的徒刑，當事人仍可依刑法41條3項「易服社會勞動」，無須入監，因此取消1年樓地板，改為7年以下的法定刑，應是折衷方案。

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