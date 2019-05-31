疑久病厭世 老翁抱妻 氣絕雙亡

2019-05-31

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大同區歸綏街某社區大樓的78歲彭姓老翁與76歲劉姓老婦，昨被子女發現陳屍臥室床上，警方研判現場無外力介入跡象，且兩人久病纏身，不排除雙雙自殺或是兇殺後輕生，待驗屍及證物採證釐清。

警方調查，兩夫妻在該社區住了幾十年，與大女兒及小兒子同住。昨下午2點，大女兒外出，小兒子在自己房間睡覺，二女兒剛好來探望兩老，進房驚見父母陳屍在床，趕忙通報警消，但兩人已死亡多時。

警方發現彭翁側躺，雙手懷抱劉婦，劉婦正面朝上、脖子有刀傷，現場還有一把摺疊刀，未發現遺書，初步排除外力介入。

大女兒說，前晚還幫母親擦皮膚病的藥。小兒子說，昨凌晨1點還看到老父在客廳及房間進出，兩人都說爸媽沒有輕生念頭，無法接受這樣的事實。

據了解，兩老都有不少疾病纏身，彭翁有三高及中風問題，要靠助行器才能行走，劉婦則有皮膚病及大腸癌。數天前彭翁才因中風被救護車送醫急救，劉婦在數年前甚至曾經嘗試跳河輕生又被救回。

兩老感情融洽 出雙入對

鄰居及里長則說，兩老平時感情融洽，出雙入對，見到鄰居都會打招呼，彭翁是管理員退休，在濱江街還有房產出租給店家，靠著每月8萬房租過活，「就這樣走了真的很遺憾、很震驚。」

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