陳家欽︰無罪判決 讓警用槍更具信心

2019-05-31

〔記者黃敦硯／台北報導〕員警開槍擊斃拒捕犯獲判無罪定讞，警政署長陳家欽昨天表示：「感謝法院支持！」他說，這一次的司法判決，將讓警察同仁未來正確使用槍械更具信心。

陳家欽表示，過去同仁使用警槍後所面臨的官司，無論刑事或民事多居劣勢，使得長期以來，同仁使用警槍有很大的心理障礙，導致不敢用槍，這也是大家一直抱怨的地方。

「員警在第一線用槍時機都是很危急」，陳家欽說，未身歷其境，無法用文字或言語形容，他期盼社會與司法能成為警察執法維護治安的後盾。

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