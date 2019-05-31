擊斃拒捕竊嫌 警無罪定讞 警用槍執法 刑局修法保障

2019-05-31

警械使用條例 三方向修訂

〔記者邱俊福、張文川／台北報導〕台北市警萬華分局員警張景義，開槍將拒捕的黎姓竊嫌擊斃，纏訟6年後，昨天終於獲判無罪確定。刑事警察局局長黃明昭強調，為了保障警察權益、減少員警訟累等，將朝3大方向修訂「警械使用條例」，包括建議成立專家鑑定小組協助司法偵審，讓員警未來能大膽合法使用槍械，以符各界期待。

設專家鑑定小組釐清爭議

刑事局已組成推動修正小組，修訂重點包括︰一、員警未攜帶警械、無法有效使用警械或認為以不使用為宜時，可使用現場足以達成目的的物品，如椅、棍、束帶等為輔助工具。二、為避免發生各說各話的爭議，建議內政部遴聘法醫、法律、鑑識等專家學者組成鑑定小組，就警察使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程及責任進行鑑定，以協助司法偵審，保障當事人權益。

補償對象擴至嫌犯當事人

三、現行規定僅補償被流彈波及的第三人，最高300萬元，將修改為補償對象除第三人，還擴至嫌犯當事人，並取消金額上限；另雖依法使用警械，仍有嫌犯當事人會透過民事、刑事、國賠等管道向警求償，將改為嫌犯當事人可依國家賠償法向警局所屬的縣市政府求償，倘若員警不當開槍，機關會再向員警求償。

刑事局表示，警察同仁應勇於嚴正執法，建立執法威信，伸張公權力，也期待社會與司法能持續支持警察嚴正執法、維護社會治安的決心。

判決指出，黎男2013年在新北市拒絕盤查，開車撞倒警用機車後逃逸，警方追捕至台北市西門町，加入圍捕的張員朝車輪開2槍，1發貫穿擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎送醫不治。檢察官兩度不起訴張員都被發回，第3度偵查後認定沒有開槍急迫性，有過失責任而起訴張。

一、二審認定張員當下確實有開槍急迫性，已盡注意義務，判決無罪，昨獲最高法院無罪定讞。

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