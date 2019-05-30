危險活動不國賠 民眾要謹慎評估風險

2019-05-30

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院跨部會昨達成「國家賠償法」第6條修法共識，未來民眾在有適當警告標示的區域進行登山、溯溪等危險性活動而不幸發生意外，國家將不負損害賠償責任。內政部政務次長陳宗彥受訪強調，此修法可讓民眾更謹慎地去評估活動風險，長期來看反而可能降低事故率，內政部對此樂見其成。

陳宗彥指出，台灣擁有很豐富的天然資源，基於鼓勵民眾接觸美好的山林、海域，因此政府近期將開放國家公園登山申請，有些人可能會擔心「國賠法」修法損及民眾權益，但他認為這反而可讓國人更了解自己要承擔的風險與責任，長期來看不但可讓國家制度變得更健全，也可能降低意外發生率。

營建署副署長陳繼鳴也持贊成立場，他認為，此修法方向確實可讓民眾更主動地去評估風險，短期內政府可能必須強化宣導，確保民眾了解必須為自己做好更完善的準備，長期來看則可望讓整個野外活動的風氣變得更好。

陳繼鳴提到，後續的配套措施主要在於宣導方面，例如營建署近期將會重新盤點國家公園內的警告標示與相關網站說明，確保這些資訊足以讓民眾了解活動風險。

陳繼鳴強調，場域開放與風險評估都是必經之路，內政部預計在6月推出「全國登山單一入口網」，屆時民眾不管是要到警政機關主管的一般山區、營建署主管的國家公園或林務局主管的國家森林遊樂區，統統都可透過此管道申請。

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