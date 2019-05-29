氣醫師男友變心 前女警剪碎情敵鞋

2019-05-29

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任職女警、之後轉任醫院助理的林姓女子，原與黃姓醫師是情侶，黃男卻移情別戀，去年1月她打電話給黃男哭求黃男陪她吃飯，黃卻狠心掛電話，林女氣到崩潰，把黃男新女友放在黃男租處的鞋子、油畫等全部「碎屍萬段」，挨告毀損；一時衝動成為「剪刀女」的林女，最後賠錢31萬元和解，才獲判緩刑。

判決指出，林女手上有黃男租屋處鑰匙，去年1月間兩人在黃男租屋處吵架，2個多小時後，林女打電話給黃男，要黃男陪她共進晚餐，黃拒絕，還強調「我正在跟女友吃飯」，林女氣得威脅「你再不回來，我要把你家拆掉」，黃不理會；等到返回租屋處時，發現曾姓女友的鞋子與兩幅油畫都被林女剪碎。曾女控告林女毀損罪。

黃男出庭證稱，他當時獨居，曾女可以自由進出租屋處，他心想未來可能與曾女同居，遂向曾女借油畫裝飾租屋處。台中地院一審認為，曾女對鞋子與油畫有使用監督權，也具有告訴權，依毀損罪判林女拘役25日、可易科罰金2萬5000元。

曾女上訴二審，指林女曾任職女警，守法觀念高於一般人，但卻明知故犯，惡性顯然較重，量刑應比一般人重；台中高分院認為案發時林女已非警察，目前就讀研究所，希望雙方和解。

因林女表示願賠償31萬元，雙方和解，二審因而維持原判，同時宣告林女緩刑2年。

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