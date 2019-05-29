毒水奪命／黑心電鍍廠偷排氰化物 害死奶娃爸 判賠1229萬

2019-05-29

相驗確認是氰化物中毒

〔記者王定傳、王宣晴／新北報導〕2015年間，21歲工人陳峻偉過完新婚週年沒多久，到新北市三重區一處下水道工作時意外昏厥死亡，起初以為是沼氣中毒，檢警相驗後確認是氰化物中毒，並追出是附近電鍍廠偷排含有氰化物的廢水所致，家屬氣憤求償，新北地院審理後，判電鍍廠秋棠企業公司及負責人張長發、其子張皓竣賠償共1229萬餘元。

刑事部分，2017年間，新北地院已依違反水污染防治法，判該公司少東張皓竣9年徒刑、秋棠企業罰金500萬元，負責人張長發因無法證明知情而獲判無罪，全案上訴審理中。

檢警調查，張皓竣領有甲級廢棄物處理技術員證照，負責廢水處理與排放工作。2015年6月3日，他為了節省公司成本，把未經處理的電鍍廢水，透過廠區內的民生污水口管線，排放到三重中正北路巷弄內的一般民生污水下水道。

新北市水利局下水道包商4名工人，當晚7時許在這處下水道檢測老舊管線，最先進入下水道的陳峻偉，因吸入廢水所揮發至空氣的氰化物，向父親求救：「爸爸我不行了！」昏倒跌落；陳父及另名工人搶救時也昏倒受傷。送醫後，陳男仍因呼吸性休克死亡。

案發後，檢察官偕同法醫相驗得知死因竟是氰化物中毒，追查後認為秋棠企業嫌疑最大，同年7月2日至下水道採集水體檢驗，再循管線至秋棠廠區後方稽查，發現正在排放廢水，送驗確認含有氰化物、銅、鎳、鉻等，均超過環保署公告有害健康物質放流水標準。

據了解，當時陳男才剛過完新婚週年，過世後留下一名6個多月大的小孩，其妻還懷有第二胎；事後，陳男父母及妻子、2名小孩提出共2千多萬元求償，張姓父子及秋棠企業否認違法、侵權。

法官審理後判定，秋棠企業及張皓竣故意把有毒廢水排放至民生用水管線須負責，張長發是公司董事及實際負責人，亦為張皓竣上司，未盡監督之責亦有過失。記者昨撥打秋棠企業電話，無人接聽，被害者家屬則未回電。

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