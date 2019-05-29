母子情深 打工顧重癱愛子25年

2019-05-29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮出租套房遭人縱火，造成25歲重度身障的林姓男子死亡，死者母親在屏東潮州鎮連鎖豆漿店打工，她在兒子6歲時離婚，獨自撫養生活無法自理的兒子，儘管林男符合機構安置條件，林媽媽仍堅持將孩子留在身邊照顧，每月靠著政府低收、重度身障補助8499元與微薄收入為生，25年來從不喊苦；每天出門上班前，還特別在兒子床邊放零食，方便兒子餓了可隨手拿取，母子情深常被街坊樂道。

「當時如果我有在家，就不會發生這種事了。」林男患有小兒麻痺，不良於行、長年臥床，火災發生當晚，林媽媽到鎮上的廟宇拜拜，沒想到前腳才剛離開，就接到鄰居電話說家中失火；林媽媽立刻趕回家，卻已來不及見兒子最後一面。

林媽媽說，雖然兒子不良於行，但與她感情相當好，她交往的對象也都能接受兒子，跟她一起照顧，不敢相信前男友竟趁她不在家時跑到家裡縱火，現在只希望趕快將凶手關起來，不要出來再傷害社會。

街坊透露，照顧重度身障的孩子相當辛苦，但從來沒聽過林媽媽喊苦，面對生活大小事，林媽媽都能樂觀面對。鄰居都知道這對母子生活艱困，林媽媽外出的時候，鄰居也多會留心2樓的狀況（母子兩人住在2樓），甚至逢年過節也會特別包個紅包給林男，沒想到竟死於非命。

鄰居也表示，每天林媽媽外出前，都會特別在兒子的床邊擺張小桌子，上面放有零食餅乾，讓兒子隨手可以拿取；曾有人建議林媽媽，可以將孩子交由機構安置照顧，但林媽媽捨不得和孩子分開，不覺得照顧小孩是辛苦的，看得出母子感情相當好。個性隨和的林媽媽人緣好，因為知道她家境困難，房東偶爾會展延房租。

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