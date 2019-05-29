舊愛縱火 燒死身障兒 慈母：不放過殺人凶手

2019-05-29

控他縱火已不是第一次

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「他縱火已不是第一次！絕對不要放過殺人凶手！」屏東縣潮州鎮北平路上某出租套房，26日晚間發生火災，屋內25歲重度身障的林姓男子無法逃生，送醫不治，林母聞訊趕回仍見不到兒子最後一面；目擊者指證火災發生後有男子匆忙逃離現場，警方循線找到涉有重嫌的男子趙世翰，經查是林母前男友，疑因不滿舊愛結交新歡、酒後縱火，檢方已聲押趙嫌獲准。

發生火警的日租套房為3層樓建築，2樓分租給林姓母子及洪姓住戶，火災發生前傳出爆炸聲，隨即有濃煙竄出。目擊者向警方指出，有1名形跡可疑的男子，在爆炸聲後從2樓陽台匆忙逃逸。

警方調查，起火點就在林姓母子的套房內，屋內還有1只漏氣的瓦斯桶，在屋內的林男患有小兒麻痺，長年臥床，火災時無法逃生。透過調閱監視器追查，發現案發前有輛小貨車靠近民宅，案發後隨即離開，循線找到涉有重嫌的車主趙世翰。

從事鐵工的58歲趙嫌，設籍屏東縣新埤鄉，過去曾有過一段婚姻，並有家暴、酒駕、縱火等多項前科而入獄，認識林母後兩人曾同居，林母不滿趙嫌常酒後鬧事、酒駕而提出分手。

林母指出，她與前夫離異後獨自照顧兒子，和趙男交往約6、7年，同居時趙男對兒子還不錯，但趙男相當花心，最後導致分手；沒想到，趙男分手後不滿她認識新的朋友，屢次上門找麻煩，「這是他第三次縱火了，第一次燒前妻的餐廳、第二次燒我家，現在還燒死我的兒子，絕對不能再放這種人出來！」案發後，她就直覺是趙男所為。

警方透露，現場監視畫面僅拍到趙嫌在事發前後於現場出入，尚未找到縱火的直接證據，初步依公共危險致人於死罪嫌送辦，確實起火原因及縱火過程仍待調查鑑定。

心悅診所精神科醫師林宏顏指出，典型的縱火犯屬於衝動控制障礙，不具目的性，以這起個案來說，較傾向「反社會人格」的恐怖情人，因敵意、憤怒、衝動等因素而縱火，並伴隨物質濫用如酒精等情形；容易衝動縱火者，可能具有物質濫用、衝動性高、缺乏足夠社會參與、情緒低落等特性，必要時應尋求醫療協助。

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