違規超車撞癱27歲女 月薪3萬 判賠1440萬

2019-05-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣一名吳姓男子從右側違規超車，追撞前方騎乘機車的王女，致王女胸骨多處骨折，餘生無法行走。吳男多次逃避不到庭，高院改判他7個月徒刑須入監；民事部分，吳被判賠償1440萬元，若依吳當業務員月薪3萬元計，不吃不喝40年才能還完。

不吃不喝 40年才能還完

判決書指出，吳男前年2月駕駛汽車行經宜蘭市建蘭北路口，突從右側超車，從後追撞前方騎機車的王女，造成她胸骨多處骨折、脊髓損傷，重傷癱倒在地。

吳男向警方坦承肇事，但事後除強制險理賠，吳男僅支付9萬餘元，且多次傳喚未到庭，3度發布通緝才到案審結。地院判吳5個月徒刑，檢方不滿量刑過輕，讓吳易科罰金躲過刑期，上訴至高院。

高院認為吳不理會交通規則超車，且不願面對司法，多次逃避不到庭，讓王女在訴訟過程奔波，盼望正義無期，雙方無從商談和解，認為一審量刑過輕並改判。

受重傷的王女，事發時僅27歲，和丈夫育有一女，卻被吳男違規追撞致雙下肢癱瘓，不僅需倚靠輪椅代步，還有尿路與腸管失能等後遺症伴隨後半輩子。

王女在家人支持下，包含往後看護費用、交通費、精神慰撫金、勞動力減損，向吳男合計求償1841萬元；宜蘭地方法院審理時，扣除強制險理賠181萬元、吳男9萬元賠償金，並依基本工資重新計算勞動力減損金額，判吳須賠償1440萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法