搶緝毒績效 警察出賣「臥底」同事

2019-05-28

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府警察局林口分局李姓偵查佐，與另一分局的同事相處不睦，又為了爭取緝毒績效，去年竟向女藥頭洩漏同事的網路帳號，要求她把同事踢出不時有毒品交易訊息的微信群組「支援版」，讓他能「獨家」在該群組緝毒；新北地檢署昨依公務員洩漏國防以外秘密罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決處刑，案發後，李員已被調往其他分局。

洩帳號 害被踢出販毒群組

檢警調查，去年2月24日，李男透過LINE向陳姓女藥頭表示「我不會抓妳啦」、「剛好妳可抓跟妳搶生意的／何樂不為」。

今年5月16日，陳女回覆願意配合，請李男提供之前以「釣魚」方式查獲她涉犯毒品案件的警員資料；李男假意同意後，透過LINE告知會傳警員緝毒所用的微信帳號截圖，要求陳女設法把這些帳號踢出微信群組「支援版」，隔日他就洩漏同事的帳號。

以為從此能「獨家」緝毒

陳女因另涉他案被逮，其他員警發現對話訊息，才知道李男的所作所為，法辦他洩密及庇護他人毒品犯罪行為重罪。李男坦言洩密但否認包庇，辯稱LINE對話是「話術」，以此取得陳女信任，希望獲得毒品交易訊息，且他一直有在抓毒品。

檢方認為，李男洩密是因同僚相處不睦及為了爭取個人績效，而非包庇他人毒品行為，依刑法洩密罪嫌起訴，毒品危害防制條例部分不起訴。

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