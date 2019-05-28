7煞動私刑12招虐情侶 逼演活春宮吃狗屎

2019-05-28

凌虐情侶 7嫌起訴

〔記者王定傳／新北報導〕20歲機車行老闆李元甫及24歲男子簡彥平，認為情侶檔阿強及小美（均化名）疏於照顧簡男女友的1歲半小孩，竟糾眾動私刑，一群人圍毆、拿香菸燙阿強、逼他吃狗屎等，還拿筷子性侵阿強，甚至逼阿強及小美當眾性交、口交，新北地檢署昨依加重強制性交等罪嫌起訴李、簡等7人。

檢警調查，李、簡2人夥同多名成年及未成年共犯，今年4月7日凌晨，把友人阿強拐騙到機車行後拉下鐵門，責罵為何帶小孩去海邊玩水？為何身體瘀青長水泡？再施以拳腳圍毆。

眾人隨後喝令阿強把冰塊倒進內褲，並恫稱：「冰塊掉出來，掉1顆打5下」等，並持熱熔膠毆打，還拿香菸燙他背部、頭部等部位。

更恐怖的是，李、簡等人竟拿筷子夾狗屎逼阿強吃下，並命他吃下檳榔渣、點燃的香菸等物，及舔地上的菸蒂，還以膠帶綑綁阿強，持筷子性侵。

同日上午6時許，眾人把小美帶到現場，逼阿強及小美脫衣服當眾性交，小美嚴詞拒絕，簡男竟持武士刀、摺疊刀作勢砍、刺，並恫稱：「妳再不脫，我就真的拿刀插妳」等，共犯則圍毆阿強並叫囂。

阿強因緊張無法勃起，簡男竟拿出手機播放A片，硬要他勃起性交，隨後趕來的19歲陳女也加入凌虐，持噴霧及機油噴灑在阿強生殖器上，被害者因不堪凌虐被迫當眾口交，陳女事後還把小美裸體跨坐在阿強身上的猥褻影片，散佈至臉書社團群組。

今年4月12日，李、簡等人又在車行內圍毆小美，逼她交出500元現金及簽31萬元本票，檢警獲知逮捕這些惡煞，他們否認有強逼當眾性交等犯行。

惡煞12招凌虐情侶

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