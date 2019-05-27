全國派出所長 僅雙北考試晉用

2019-05-27

記者姚岳宏／新聞分析

目前全國各縣市警局，多以「保薦、逕派」遴選派任派出所長，僅台北市及新北市以「考試」做為晉用管道，雖然考試選才感覺較公平，但經常會「考出不適任的所長」，也是造成所長短缺的主因。

考出不適任者 也是造成短缺主因

台北市的派出所長以往報名者眾，怕官警派系間私相授受，加上幾次大規模的警風紀弊案影響，為求公平，才以考試做為晉用依據，有其歷史因素，新北市改制直轄市後也效法；但這幾年來，隨著所長工作日趨繁重，不少年輕警官視所長職務為畏途，反落入越來越少人報名的窘境。

年輕警官重家庭 寧可待內勤

現在年輕警官重視家庭生活，在2線1星及2線2星期間，大多喜歡待在內勤，升官慢些沒關係，但可以兼顧家庭生活，不用一個月內，至少有半個月要住派出所，像以前學長一樣經常弄到妻離子散。

部分聰明、能力強的中階警官，進入督察、交通等繁忙的內勤組室，就可獲得與外勤所長不遑多讓的功獎數字，還可天天回家，當然就不用去當所長。

有些人稱「保薦」會徇私造成不公，其實由分局長舉薦，就等於由分局長面試，也因為保薦須連坐處分，分局長也不敢隨便胡亂推薦。

其實派出所長就跟軍方的排、連長一樣，雖是重要資歷，但帶兵辛苦，不少尉級軍官寧可待在總部、營部當參謀官，也不願待在基層連隊受苦，更何況警所長比起軍官，還要在第一線面對民眾及聚眾陳抗事件，壓力又更大了。

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