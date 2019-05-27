新北警主管報考 人數也逐年減

2019-05-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市派出所長同樣也有考試制度，由於外勤主管還是較易累積積分，目前仍是主流，欲取得考試資格的2線1或2線2警官，必須前一年考績甲等，並得到該分局分局長書面同意始得參加考試，分為筆試與面試，依成績高低做為派任主管順序先後。

近期才在新北市警局取得主管資格的某位巡官私下透露，新北市參加主管考試的人數，確實也有逐年遞減的趨勢，但與幾年前相比，降幅約3成不算太誇張，也不可能有不足額錄取的情況，但一線主管越來越難當，確實是現任主管們的共同心聲。

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