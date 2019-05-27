北市警所長荒 甄試只有2人考

2019-05-27

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕台北市警局派出所出現「所長荒」！市警局本月初進行所長甄試，其中佔台北市大多數的2線2星警務員派出所所長，只有2人參加筆試，對於所長報考人數出現「個位數」，官警擔心不利警界新陳代謝，也選不出優秀人才。

台北市現行編制92個派出所，其中9個是較為單純的「巡官所」，警官中最「菜」的2線1星巡官就能報考；另外約9成是「警務員所」，必須是2線2星警務員才能報考。

所長升遷快現象 已不復存在

不過台北市警察局往年報考派出所所長人數，經常多達5、60人，近年卻逐漸減少，2014年銳減到僅17人，2017年一度不到10人，2018年跌到個位數7人。

雖然市警局今年1月針對繁重的派出所，增設「第二副所長」來減輕所長工作負擔，但效果有限。

市警局本月初進行所長甄試，竟只有台北市刑警大隊葉姓警務員、松山分局駱姓警務員2人筆試。

一名高階警官分析，十多年前所長甄試時常見上百人報考，原因是當時所長較內勤警務員升遷快，不少人決定「撩落去」。

每月一半時間 得睡在派出所

而現今所長每月幾乎有一半時間都睡在派出所，除了參與大小勤務，更須肩負人員管理、地方治安、專案績效、與地方民代互動等責任，不少人戲稱幹所長就得「拋家棄子」。

而且所長升遷快的現象不復存在，某些分局辦業務的內勤警務員，年度功獎甚至比外勤所長還要多。內勤上下班時間大多固定還能「見紅就休」，且所長資歷對未來前途也非必要，「何苦來哉？」導致大多數警界同仁都視所長為畏途，寧可當內勤。

資深所長︰雖累但能拓展人脈

一名資深所長則說，當所長雖累但能廣結善緣、拓展人脈，對警察工作有實質助益，也能趁機學習如何處理「社會事」，是增加歷練大好時機，「怕熱就不要進廚房」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法