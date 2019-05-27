前凸後翹水蛇腰 越籍陪酒辣模是變性人

2019-05-27

曾到泰國動變性手術

〔記者萬于甄／台南報導〕臉書有不少粉絲追蹤、從事模特兒走秀的越南籍23歲小曼（化名），持觀光簽證到台南坐檯陪酒，「 她」因身材高挑、外型火辣亮麗而爆紅，日前被移民署台南市專勤隊查獲，隊員查驗護照發現，眼前這名穿著火辣、露出水蛇腰的女子，性別欄竟註記男性，著實嚇了一跳。

事後小曼坦言曾到泰國動變性手術，因在越南性別變更登記困難，護照才維持男性性別。專勤隊將含小曼在內15名越女帶回安置，一度不知如何安置小曼，經女隊員確認性徵，才決定安置在女性收容區。

越南護照維持男性性別

台南麻豆防汛道路旁一處鐵皮搭建的練歌場，因時常有外籍女子出入，且夜夜笙歌，南市專勤隊蒐證約1個月，日前展開掃蕩，查出15名越女持觀光簽證違法來台工作，其中包含2名少女。

專勤隊員查核小曼身分，發現這名衣著火辣、露出水蛇腰的女子，護照性別欄竟是男性，讓隊員一陣驚訝。

據了解，小曼的坐檯生意不錯，1節2小時約3、4百元，1天可超過10番，收入多達5、6千元，孰料，被逮後，「她」變性消息傳出，讓不少客人相當訝異，其他越南姊妹被收容後，都有常客會面，送一些生活用品、零用錢，僅小曼「沒被點檯」無人關心。

專勤隊表示，15名越女訊後依法裁處3萬元，除遣送回越南外，並管制3年內不得入境，另業者依違反就業服務法，裁處最高75萬元罰鍰，且僱用未成年女子，另裁罰12萬元。

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