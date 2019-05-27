質疑女兒被誘姦懷孕 教授控男像陳星 吃司官

2019-05-27

〔記者黃捷／台北報導〕北部某大學陳姓教授帶女兒去開證券戶，楊姓業務對陳女一見鍾情，展開追求，2人不久陷入熱戀、四處旅遊，不僅發生性關係，陳女還因此懷孕。教授氣炸要女兒提告性侵，檢察官處分不起訴後，他竟到楊男的公司發傳單指「其狼陰和陳星如出一轍！」反而踢到鐵板，這下要負起民、刑事責任。

發傳單指控被提告

教授發傳單後被楊男提告刑事加重誹謗罪，教授被判罰金1萬5000元、緩刑2年；民事還得另賠6萬元。

判決書指出，楊男、陳女2016年2月間前往非洲、金門、日月潭等地旅遊，並發生性關係，戀情因陳女懷孕而曝光。教授震怒要女兒告楊男性侵，陳女則向檢警證稱：「我當下反應是覺得詭異，不知如何拒絕…會一再答應出遊，均是因我自暴自棄，被性侵後有一種只能跟著他的感覺…。」

檢察官認為，陳女已成年，既沒有明確拒絕，案發後未立即報警，也沒有懼怕反應，反而繼續規劃與楊男出遊，認定她是自願發生性關係，處分楊男不起訴。

教授不滿處分結果，隔年5月至楊男新任的公司發傳單，裡頭寫著：「楊○○／以教期貨為餌／旅遊為陷阱／誘姦無知女性／令受害者和其父母痛不欲生／其狼陰和陳星如出一轍。」楊男認為受辱，反告教授誹謗。

教授否認犯行，辯稱女兒因此事罹患思覺失調症，檢察官不具精神醫學背景，又未請教醫師，就自行論斷楊男沒有刑責，他才會不服。

教授稱，看著女兒受精神病折磨，今年4月才入住精神病房，身為父親實在不忍，才會發傳單要楊男面對。

教授︰女兒受折磨住院

刑事部分，台北地院認為，依教授學歷、智識應能理解不起訴理由，且「陳星」事件經媒體廣為報導，已成為影射性侵、足使他人感到難堪的名字，包括「誘姦」等詞都已逾越言論自由的適當性，依加重誹謗罪判罰金1萬5000元，高等法院駁回上訴，但給予緩刑2年。

民事部分，台北簡易庭依刑事判決見解，判教授賠償楊男6萬元，法官更在判決書內真情流露，表示女兒疾病對父母親來說都是不可承受之重，只是一樣米養百樣人，人世間有太多法律無法解決的問題，法院即便無奈也無能為力，私德的事只有當事人能處理，但如有侵權行為仍得負損害賠償責任。

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