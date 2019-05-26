中國製劣質品裝高檔 假冒大型網購詐台灣

2019-05-26

〔記者邱俊福／台北報導〕近來多位民眾在網路商城購買日本熱銷高檔「快眠枕」，卻收到外表粗糙、聞起來有刺鼻化學異味的低劣枕頭，氣得報警。刑事局發現，網路上約自3年前開始出現一頁式詐騙廣告，但近年出現「升級版」，變成仿大型網路購物賣場來取信消費者，賣得幾乎都是中製劣質商品，不僅利用高級商品照片在網路販售，且採取宅配送貨，讓消費者退貨困難。

刑事局表示，一頁式詐騙廣告手法一變再變，從原先單純盜圖冒充正版產品，進一步加入竄改後的電視新聞、電視節目畫面及偽造的臉書專頁截圖，營造產品經過名人推薦或媒體報導的假象，甚至直接仿製正版廠商 、政府機關臉書專頁、 官方網站。

劣品全來自廣東 IP設境外躲追查

警方追查，這些中國來的劣質商品都是委託報關行，透過宅配業者送貨。去年3月警方在桃園蘆竹破獲中國「壹加壹公司」所設倉儲庫房，就曾查獲3千餘件中製劣質商品。

刑事局表示，現歹徒改架設仿大型網路購物賣場樣式，分門別類上架數百種商品，其中產品分類選單、會員登入、服務條款、售後服務等功能選項一應俱全，營造大型商場平台假象；然而網頁IP都在境外，從廣告用語與影片內容研判疑應是中國詐騙集團所為。

此外，受害人發現貨品劣質後欲退貨，才驚覺聯絡方式僅提供 email、通訊軟體帳號或線上客服，沒有實體聯絡電話及地址，求助無門。幹員追查，劣質商品全來自中國廣東。

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