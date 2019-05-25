南市調副主任洩密 LINE對話成鐵證

2019-05-25

劉明冠交保遭調職

〔記者黃捷、黃建華／綜合報導〕調查局高雄市調查處前鎮站副主任朱信吉等人，日前接受花酒招待被記大過調職後，南部調查處又發生一起違法犯紀案！這次是台南市調查處副主任劉明冠在檢察官指揮搜索一件吸金案前夕，暗中用LINE向涉案公司徐姓執行長通風報信，高雄地檢署前天搜索劉的辦公室並帶回訊問，複訊後依瀆職罪嫌諭知8萬元交保候傳。

調查局︰絕不姑息

調查局昨天立即調整劉明冠職務，將他改調台東縣調查站，靜候司法調查及考績委員會處分。調查局表示，局長呂文忠對此事極表重視，立即指派南部地區機動工作站成立專案小組，主動報請高雄地檢署指揮偵辦，絕不姑息護短。

本案起於高雄地檢署指揮台南市調處偵辦三聯國際事業集團被控非法吸金、違反銀行法案，蒐證發現該集團徐姓執行長近年活躍於兩岸、港澳等政商圈，並結識不少藝人、社交名媛，臉書上還看到澳門教父「崩牙駒」尹國駒也和他合照入鏡。

查扣手機案情曝光

檢調本月上旬認定時機成熟，決定展開行動，未料搜索前，劉員用LINE告知該集團徐姓執行長將被鎖定究辦。相關行動依計畫展開，檢調帶回10多人，檢視徐男的扣案手機才發覺劉、徐的LINE對話，為防串證，先將徐男聲押禁見獲准，另分案偵辦洩密瀆職案。

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