「以為草嶼是大岩石」中國客闖金門軍事禁區釣魚

2019-05-24

〔記者吳正庭／金門報導〕真的是侵門踏戶！來自中國福建省晉江市的蔡姓船老大，昨搭載3名同村好友出海釣魚，竟非法越界、闖入金門海域的草嶼「登島」海釣；草嶼島上全是駐軍，其中3人上岸不久即被軍方查獲，會同金門海巡隊將4人帶回偵訊，蔡嫌還求饒辯稱「以為草嶼只是一塊大岩石才登島」，訊後依違反要塞堡壘地帶法等罪嫌移送金門地檢署偵辦。檢方複訊後，林姓男子獲交保、限制出境，蔡男等3人聲押獲准。

4人登島 3收押1交保

海巡署第12巡防區表示，昨上午8點多，從雷達發現有不明人、船越界，後來又接獲軍方通報，指3名中國籍釣客登上草嶼釣魚，海巡單位調派線上2006艇及CP1010艇趕往，會同軍方逮捕3名上岸的釣客及待在船上的蔡姓船老大，將4人及船隻帶回料羅港隊部調查。

來自福建省晉江市圍頭村、51歲的蔡姓男子供稱，因一時興起，邀約同村3名友人搭船海釣，由於當時視線不佳，誤以為草嶼只是一塊大岩石才登島，不知是金門海域範圍內，請求海巡人員網開一面。

海巡表示，4人違法事證明確，依法逮捕並查扣漁船及釣具，並到船上展開清艙檢查，未發現有豬肉及其他肉類製品，依違反國安法、要塞堡壘地帶法、入出國及移民法等移送金門檢方偵辦。

草嶼面積約0.07平方公里，距離中國約10公里，距離金門約500公尺，島上都是駐軍，沒有民宅。

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