惡表姊1人飾3角 騙錢騙情 操控虐死娃

冒名搞網戀 騙得320萬
〔記者王俊忠／台南報導〕台南1歲半女童遭未成年生母「牛奶媽」、生母的薛姓表姊、表姊夫及李姓男友人集體虐死案，竟是薛姓表姊隱身背後，分飾男女假身分操控犯行，案情轉折令人驚駭！
瞎掰卡嬰靈 害娃遭虐亡
薛姓表姊開庭時坦承，在網路利用假冒的芸熙（女）、小宇（男）兩帳號，分別與李男、女童生母「網戀」，薛女除向李男「騙」得320萬元外，還編說詞稱女童卡到嬰靈、要打，不能讓女童睡覺、不能給食物吃，以此操弄表妹、丈夫與李男毆打、凌虐女童；小媽媽還曾把女兒關進狗籠遭小狗咬傷。
可憐女娃 被親媽關狗籠
今年1月15日，女童生母與薛姓表姊夫婦及開計程車的李姓友人衝夜唱，發現女童死亡，送醫扯出這件駭人的虐童案。昨台南地院繼續開庭，薛姓表姊與丈夫、李男3人都坦承，自從去年11月女童住進家裡後，因孩子哭鬧，就輪流以徒手、愛的小手、不求人等器具毆打女童。今年元旦他們從小琉球遊玩回來後，薛女假冒的芸熙在群組上說「女童身上卡到嬰靈」，要打女童，不能讓女童睡覺、不可給女童吃東西，還說女童若吃東西，嬰靈就會壯大、作怪。
今年1月初至14日，每天只讓女童吃一餐奶粉，那兩週也不太讓女童睡覺，只要女童想睡，就動手毆打，李男疑曾把女童往牆上摔；1月15日凌晨前30小時，女童甚至都未進食，也是芸熙在群組上說不讓女童吃東西，女童遭凌虐至15日傍晚疑無氣息，小媽媽送醫後仍不治。
薛女坦承假冒芸熙、小宇兩人，分別與李男、女童生母交往。她於去年先假冒虛擬帳號「李芸熙」，向友人李男表示「要介紹李芸熙跟他認識、做他女友」，更利用芸熙身分向李男借320萬元。薛女並以李芸熙身分在群組上對表妹、丈夫何男、友人李男編說詞，稱女童卡到嬰靈。
離譜！還扮男騙表妹網交
此外，薛女另在網路假冒男子「小宇」，並對女童生母說，要介紹小宇給她當男朋友，藉由網戀操控女童生母的生活。薛女竟稱，會這麼做，是希望表妹離婚後能有全新的生活。
李男表示，後來得知芸熙就是小媽媽的表姊假冒，錢都未還他；對於與薛女夫妻、小媽媽的住處有東西會亂飛，也懷疑是薛女在搞鬼！至於為何冒用芸熙身分指女童卡到嬰靈？薛女說，看到女童附近有另一個小孩，不知小孩從哪裡來的？對於凌虐女童過程與在群組說過的話，她多以不知道、不記得回應。
孫女慘死 嬤痛批4凶手
女童奶奶受訪時，痛批4名凌虐孫女的凶手，尤其是小媽媽的表姊冒用兩個帳號，從頭到尾都在撒謊、很可惡。