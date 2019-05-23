回收場大火 老闆娘葬身火窟

2019-05-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市大園區中正東路三段一處資源回收場昨下午5點多發生火災，消防人員獲報趕往撲滅火勢，清理火場時在後棟鐵皮屋辦公室一樓樓梯旁，發現一具焦黑女屍，經查是57歲的巫姓回收場老闆娘，起火原因和財損有待調查。

桃園市消防局昨接獲火警報案，派出人車前往，現場堆置紙類等物，無危險物品，撲滅火勢後，消防員清理火場時發現巫女已被燒得焦黑死亡。

警、消初步調查，資源回收場由巫女與其夫經營，未聘其他員工，火災發生時巫女丈夫急忙跑出火場，巫女在後方辦公室來不及逃生。

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