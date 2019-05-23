偷運油給北韓凍結上億財產 油商嗆殺法務高官

2019-05-23

〔記者吳政峰、黃建華／綜合報導〕高雄油商陳世憲偷運油給北韓，違反聯合國決議，前年被法務部認定違反「資恐防制法」，凍結其名下財產上億元，成為我國首位遭「資恐防制法」制裁的對象，陳男不滿，恐嚇要殺法務部政務次長陳明堂與洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲；台北地檢署已分案調查。陳明堂昨被問及此事，回應「沒事、沒事」。

另位政務次長蔡碧仲之前代理花蓮縣長也收到嗆殺恐嚇信，他昨列席立法院司法及法制委員會表示，政府公權力不容挑戰，恐嚇屬非告訴乃論罪，檢察官應主動偵辦；北檢隨即分他字案調查。

北檢分他字案調查

陳世憲遭凍結財產後，連借錢給他的銀行或個人也有違法問題，造成陳財政困難；至於凍結多久，相關法條未載明期限。昨有周刊報導，陳因此忿忿不平，除企圖輕生，還循著處分書上的電話號碼打給蔡佩玲的事務官抗議，一開始稱「手邊有一把刀，被逼到走投無路將會殺家人」，之後嗆要危害事務官、蔡佩玲、陳明堂等人，事後家人都打電話來解釋致歉，希望法務部見諒。陳世憲也四處陳情，一名立委替他邀蔡佩玲協商，蔡得知陳在場內等她，拒絕入場，顯示恐嚇已對其造成壓力。

刑事部分，高雄地院認定陳男犯偽造文書罪，判拘119天、緩刑2年；高雄地檢署表示，正研擬是否上訴。

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